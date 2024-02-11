Ночью в Киевской области раздавались взрывы: власти сообщили о дроновой атаке России

В результате падения обломков дронов на территории одного из предприятий возник пожар.

В ночь на 11 февраля Россия атаковала Киевскую область дронами-камикадзе. Силам ПВО удалось сбить вражеские БПЛА.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает пресс-служба ОВА.

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"Ночью враг в очередной раз атаковал область. На этот раз дронами-камикадзе. В регионе работали силы ПВО. Благодаря удачной работе наших мобильно-огневых групп попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано".

По его словам, в результате падения обломков дронов на территории одного из предприятий возник пожар.

"Повреждены складские помещения, СТО, ангар, админздание предприятия, легковой автомобиль и погрузчик. Пожар, возникший на месте падения обломков, оперативно ликвидирован. Жертв и пострадавших среди населения нет", — добавил Кравченко.

Все оперативные группы продолжают фиксировать последствия ночной атаки противника.

Напомним, ночью против 11 февраля российские кафиры в очередной раз атаковали Украину ударными дронами "Shahed-136/131". По данным Воздушных сил, противник выпустил 45 БпЛА.

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