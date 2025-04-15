Ночью в российском Курске раздавались мощные взрывы: что известно (видео)

Курск подвергся массированной атаке дронов / © ASTRA

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В ночь на 15 апреля под атакой неизвестных беспилотников оказался Курск. В регионе активно работала российская система ПВО.

Об этом пишут российские СМИ.

Местные жители сообщают, что первые взрывы прогремели в районе поселка Раздолье. Над самим Курском раздалось по меньшей мере 30 взрывов.

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В результате работы российских средств РЭБ один из дронов попал в верхние этажи жилой многоэтажки. На месте происшествия наблюдается задымление, а в социальных сетях появились фото и видео с поврежденным фасадом здания.

Российские телеграмм-каналы написали, что огнем повреждены некоторые этажи в двух домах.

Российские власти утверждают, что в результате обстрела травм получили девять горожан, одна женщина погибла. Мэр обвинил Украину якобы в попадании в многоэтажку, из-за чего вспыхнули пожары, а жителей эвакуировали в здание школы.

Также, по версии администрации региона, дрон попал в гараж станции скорой помощи, повредив 11 автомобилей.

Отметим, Россия неоднократно обвиняла Украину в «ударах по гражданским объектам», которые на самом деле были следствием непрофессиональной работы вражеской системы ПВО.

Дата публикации 07:55, 15.04.25 Российский Курск ночью подвергся массированной атаке дронов

Напомним, ранее ВСУ нанесли мощный удар по военным складам на Курщине.