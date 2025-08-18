- Дата публикации
Ночью в Сумах раздалась серия взрывов
Город атаковали ударные беспилотники.
В ночь на 18 августа в Сумах прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
«В Сумах была слышна серия взрывов, сообщают корреспонденты Общественного», — говорится в сообщении.
Перед взрывами в городе и области была объявлена тревога из-за угрозы вражеских ударных БПЛА.
«Суммы в вашем направлении несколько БпЛА. Во время тревоги находитесь в укрытиях», — заявили военные.
Ранее сообщалось, что вечером 17 августа российская армия атаковала Сумскую общину. В результате взрыва повреждено учебное заведение, но, к счастью, никто не пострадал.
Мы ранее информировали, что российские войска ударили по жилой застройке Харькова.