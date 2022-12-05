Ночью в Запорожье оккупанты обстреляли критическую инфраструктуру и промышленные объекты

Информацию о пострадавших и уровень повреждений уточняют соответствующие службы
Российские оккупанты ночью обстреляли промышленные объекты и энергетическую инфраструктуру на территории Запорожья.
Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
«На этот раз оккупанты ударили своими проклятыми ракетами по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры города. Известно, что повреждения получило одно из частных предприятий», — заявил Куртев.
Он добавил, что на местах уже работают соответствующие службы, уточняющие информацию о пострадавших и уровне повреждений.
Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на пятое декабря в Запорожье и на территории оккупированной Голой Пристани в Херсонской области раздались взрывы.
Кроме того, мы информировали, что воскресенье, 4 декабря, в освобожденном Херсоне снова прогремели взрывы.
Читайте также:
- "Стает горячо": российские оккупанты понемногу царапают из Родов в сторону Мариуполя, вывозя имущество из больницы.
- Туса удалась на славу: под Мелитополем в клубе, где находились российские "мобики", раздались взрывы (видео)
- Смущенная мать целовала сына в гробу: история Сережки, который прожил всего два дня, потому что его убила российская ракета