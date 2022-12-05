Ночью в Запорожье оккупанты обстреляли критическую инфраструктуру и промышленные объекты

Информацию о пострадавших и уровень повреждений уточняют соответствующие службы

Российские оккупанты ночью обстреляли промышленные объекты и энергетическую инфраструктуру на территории Запорожья.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

«На этот раз оккупанты ударили своими проклятыми ракетами по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры города. Известно, что повреждения получило одно из частных предприятий», — заявил Куртев.

Он добавил, что на местах уже работают соответствующие службы, уточняющие информацию о пострадавших и уровне повреждений.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на пятое декабря в Запорожье и на территории оккупированной Голой Пристани в Херсонской области раздались взрывы.

Кроме того, мы информировали, что воскресенье, 4 декабря, в освобожденном Херсоне снова прогремели взрывы.

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