Взрыв. / © Associated Press

В ночь на 4 октября подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных объектов и целей российской оккупационной армии. В частности, один из самых больших НПЗ в Ленинградской области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Ночью подразделения Сил обороны нанесли удар по предприятию «Киришинефтеоргсинтез» в городе Кирише. Этот нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших на территории России. Его годовая мощность – 18,4 млн тонн переработки нефти в год. После ударов на объекте были зафиксированы взрывы и пожар. Результаты поражения уточняются.

Также в районе Онежского озера в Республике Карелия в результате удара поврежден малый ракетный корабль «Буян-М». В настоящее время степень ущерба выясняется.

Кроме того, Силы обороны поразили в Курской области радиолокационный комплекс Гармонь и транспортно-заряжающую машину из состава ОТРК Искандер.

Ночью был нанесен удар по командному пункту 8 армии вооруженных сил армии страны-агрессорки, которая дислоцируется на временно оккупированной территории Донбасса. Цель поражена. Результаты также уточняются.

Напомним, издание The Times сообщило о том, что США могут предоставить Украине помощь, которая изменит ход войны. Речь идет о данных, которые позволят украинским силам эффективнее уязвлять нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы, электростанции и другие объекты, которые обеспечивают Кремль ресурсами для ведения войны. Этот шаг Трампа свидетельствует об усилении военной поддержки Украины на фоне застоя в мирных переговорах.