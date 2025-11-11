Ночью ВСУ ударили по российскому НПЗ и нефтяному терминалу: детали

Взрыв. / © Associated Press

Ночью против 11 ноября украинские военные поразили несколько важных российских объектов - Саратовский нефтеперерабатывающий завод, АО "Морской нефтяной терминал" в Феодосии и ряд объектов на временно оккупированной Донбассе.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Военные отмечают, что Саратовский НПЗ в Саратовской области выпускает более 20 видов нефтепродуктов. В частности, бензины, мазут, дизельное горючее, вакуумный газойль, серу техническую. Это предприятие существенно задействовано в обеспечении нужд русской оккупационной армии.

По данным Генштаба, на объекте зафиксирована серия взрывов, после которых возник сильный пожар. Пока результаты попаданий уточняются.

Кроме того, ночью был поражен «Морской нефтяной терминал», во временно аннексированной Феодосии в Крыму. Это ключевой узел поставки горюче-смазочных материалов морским путем на Крымский полуостров и временно оккупированные территории юга Украины. Во время ударов произошло попадание в резервуары на территории объекта.

На ТОТ Донецкой области атакован состав материально-технических российских захватчиков в Донецке и сосредоточение живой силы в районе Очеретино. Ударные БПЛА достигли районов целей, отметили в Генштабе.

Напомним, военный эксперт аналитического центра Defense Express Иван Киричевски объяснил, как ВСУ избивают по энергетике России. Силы обороны продолжают наносить удары по ключевым элементам энергетической системы России. Эти атаки не случайны - они направлены на объекты, питающие предприятия военно-промышленного комплекса РФ.

