Ночью ВСУ впервые сбили российскую ракету Х-69 с кассетной боевой частью

В ночь на 19 октября украинские воздушные силы впервые сбили крылатую ракету РФ класса "воздух-поверхность" Х-69, которая имела кассетную боевую часть.

Об этом заявил военный эксперт и спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

"Сбитая сегодня ночью крылатая ракета Х-69 была с кассетной боевой частью. Указанное средство авиационного поражения с такой боевой нагрузкой обнаружено впервые", — сообщил он.

Братчук подчеркнул, что в случае обнаружения таких суббоеприпасов-слоев на местности нельзя их трогать. Следует вызвать подразделения ГСЧС.

Как сообщалось, ночью 19 октября ВС РФ ударили ракетами и "Шахедами". Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение более 100 воздушных целей.

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