Ногами "собирает" средства: в Украине комик устроил шествие, чтобы помочь ВСУ

В Украине 28-летний мужчина идет пешком из Черноморска на запад Украины, чтобы собрать средства для покупки автомобилей скорой помощи.

От Черного моря до Говерлы. 28-летний Марк Куцевалов идет пешком из Черноморска — на запад Украины, чтобы собрать средства на три автомобиля скорой помощи для украинских военных. Парень намерен преодолеть восемьсот пятьдесят километров – ежедневно набрасывать по полсотни. О своем пути отчитывается в соцсетях. Финишировать хочет 24 августа – в День Независимости Украины.

Об этом идет речь в сюжете ТСН. 19:30.

Он идет уже несколько дней. Пока, говорит, больше всего донимает жара. 28-летний Марк – профессиональный комик. В долгие походы не ходил, пешей походкой не увлекался. Его стихией были комические стендапы и шутки, с ними когда-то даже победивший на фестивале "Лига смеха". Все сменила война. Сейчас комик задался целью ежедневно проходить пятьдесят километров пешком.

“Это 18 дней. Каждый день могут быть сюрпризы, но мне интересно. Это приключение, которое ты делаешь своими ногами. Я решил так: что я делаю лучше всего? Ну, ходить - это очень интересно”, – рассказывает Марк Куцевалов.

Стартовал со своего родного Черноморска. И ко Дню Независимости хочет добраться до Говерлы. О своем путешествии каждый день отчитывается в соцсетях, чтобы приобщить к благотворительному проекту как можно больше людей. Цель Марка — собрать деньги на три "скорых" для военных. Это чуть меньше трех миллионов гривен.

Как для долгого путешествия вещи в рюкзаке довольно странные. Яркие галстуки – для селфи в соцсетях, баллончик с краской – им он будет фиксировать на рубашке каждый день похода. А еще микрофон для караоке давать экспромт-концерты, если в пути будут желающие пожертвовать на скорые для ВСУ. Впрочем, спальный мешок Марк тоже захватил. Говорит – на маршруте заранее нашел желающих приютить его ночью. Но вдруг не успеет добраться до комендантского часа — будет спать в поле.

“Марк имел много сомнений в этом походе. Он не верит, что получится дойти, что удастся собрать деньги. Я согласился поддержать его хотя бы началом пути”, — рассказывает друг комика Алексей Кравченко.

Чтобы поддержать друга, Алексей одолел вместе с ним дистанцию первого дня. Но дальше Марк шагает сам. Без друзей и груды необходимых вещей, которые уговаривала захватить мама.

“Воды, пирожки, блины, котлетки, баночку с борщом, теплый костюм, матрас какой-то. Ну, и машину может с папой, чтобы сзади ехал и немного подстраховывал”, — добавляет мама участника похода Лада Куцевалова.

Финиш комик запланировал – на День Независимости Украины. Верит – несмотря на стертые ноги, ему удастся собрать запланированную сумму и немного приблизить этим нашу победу.

Напомним, что покупатель в Ливане отказался от украинского зерна.

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