"Ноги отмерзают, как щенки брошенные": оккупант жалуется, что военные РФ живут как бомжи (перехват)

Оккупант рассказал, что им завозили на позиции не воду, а лед. Еду также не на чем греть, техники и вооружения тоже нет.

Оккупант в перехваченном разговоре рассказывает о тотальном отсутствии военного оборудования и невыносимых условиях жизни российских солдат.

Аудиозапись телефонного звонка оккупанта домой опубликовало Главное управление разведки Украины.

Собеседница спросила у россиянина об общем знакомом "Скифе", погибшем на фронте. Она хотела, чтобы оккупант вместе со своими сослуживцами унесли тело погибшего. Однако мужчина ответил, что они не смогут этого сделать в ближайшее время.

"У нас нет ни техники, ни вооружения. Вода замороженная приезжает, еду не на чем греть, огня нет, ничего нет. Мы – бомжи здесь, щенки брошенные. Если мы зайдем в ту посадку, где "Скиф" остался, нас всех поубивают. Там очень тяжело. Ноги потихоньку отмерзают, вещей до сих пор нет, ни**я не приехало. Никакой ротации нет", — рассказал захватчик.

Напомним, что в перехваченном разговоре оккупанты говорили, что "воюют на Донбассе с поляками", на которых американцы якобы испытывают специальные препараты. Также в одном из перехваченных разговоров оккупант рассказывал матери, как армия РФ уничтожает свои же подразделения.

Читайте также: