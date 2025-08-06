"Ноль военного смысла": Зеленский отреагировал на атаку по Запорожью

Последствия удара по Запорожью / © Владимир Зеленский

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Президент Владимир Зеленский заявил, что российский удар по базе отдыха в Запорожском районе не имел никакого военного смысла и был направлен исключительно на устрашение гражданского населения.

По его словам, в результате атаки пострадали по меньшей мере 12 человек, еще двое погибли. На месте работают спасатели и медики.

"Мои соболезнования родным и близким. Военного смысла в этом ударе - ноль. Только жестокость, чтобы запугать", - подчеркнул глава государства.

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Зеленский также упомянул другие удары, которые Россия нанесла в последние сутки: по электросетям в Днепропетровской области, по людям в Херсоне, по газовой станции в Новосельском на Одесщине. Из-за последнего удара сотни семей остались без газоснабжения.

Последствия удара по Запорожью. / © Владимир Зеленский

"Это был сознательный удар по нашей подготовке к отопительному сезону, абсолютно циничный, как и каждый российский удар по энергетике", - заявил президент.

По его словам, удары также фиксировались в Харьковской и Донбассе — по частным домам мирных жителей.

Президент подчеркнул, что только усиление давления на Россию может вынудить Кремль серьезно задуматься о прекращении войны.

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"Что бы ни говорил Кремль, искренне стремиться закончить войну они будут только почувствовав должное давление. И именно сейчас очень важно усиливать все рычаги в арсенале США, Европы и "семерки"", - добавил Зеленский.

Он поблагодарил партнеров Украины за политическую волю и помощь, подчеркнув, что Киев ожидает конкретных решений.

Напомним, во время атаки на Запорожский район под утро 6 августа российские войска нанесли удары авиабомбами по территории базы отдыха. Спасатели показали фото разрушений.