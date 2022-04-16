Номерной знак вместо креста: в Киевской области разыскивают родных по номерам автомобилей погибших

Пока это единственный способ найти родных убитых людей.

В селе Богдановка, в Броварском районе Киевской области, по номерам машины — АА 8895 УК ищут родных и знакомых расстрелянных в этом же автомобиле людей.

"Российские нацисты убили мирных людей, которые просто проезжали мимо. Затем, заметив следы, оккупанты сожгли тела", — пишет Сергей Кондратенко, который на своей странице в Facebook опубликовал эту фотографию.

Теперь номерной знак машины над могилой — это единственный способ найти семью погибших и хоть какую-то информацию о тех, у кого отняли жизнь.

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Как сообщает "Вечерний Киев", могилу сделали у ворот одного из домов. Вероятно, возле которого расстреляли гражданских.

В открытой базе удалось найти информацию об автомобиле с этими номерами. Предварительно известна марка авто — Toyota RAV4 белого цвета, зарегистрированная в 2013 году. Известно также, что владелец прописан в Дарницком районе Киева.

Вечерний Киев

Напомним, в Киевской области продолжают разбирать завалы после оккупации военными РФ. Каждый день находят новые тела убитых и замученных людей.

Отметим, Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупредил, что оккупанты начали серию терактов и уже официально угрожают обстрелами Киеву. В настоящее время россияне намерены наращивать количество ракетных ударов по украинской столице.