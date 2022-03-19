"Нормализовать отношения с Путиным значило бы снова совершить ту же ошибку, как в 2014 году" — Джонсон

"Нормализовать отношения с Путиным значило бы снова совершить ту же ошибку, как в 2014 году" — Джонсон

Джонсон сказал, что мир находится на "поворотной точке".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину, было бы ошибкой нормализовать отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Премьер-министр Великобритании в очередной раз подчеркнул, что война в Украине – это переломный момент для мира. Это момент выбора. Это выбор между свободой и угнетением.

Об этом пишет британское издание The Guardian.

"Я знаю, что в мире есть люди, которые говорят, что лучше смириться с тиранией. Считаю, что они глубоко ошибаются. Пытаться нормализовать отношения с Путиным после этого, как мы это сделали в 2014 году, значило бы снова совершить ту же ошибку", – заявил Джонсон.

Джонсон считает, что Путин в случае победы не остановится на Украине, что возможный успех Кремля обернется последствиями для Грузии и Молдовы. "Это будет означать начало новой эры устрашения в Восточной Европе — от Балтийского до Черного морей", — сказал британский премьер.

Напомним, Джонсон заявил, что Путин совершил катастрофическую ошибку, напав на Украину.