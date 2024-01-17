"Нормальные успели по***бывать до мобилизации": оккупант о настроениях в армии РФ (перехват)

В перехваченном разговоре россиянин рассказал, что из его части уже многие увольнялись, а им на замену не прислали никого.

Главное управление разведки опубликовало очередной перехват разговора оккупантов.

В этот раз захватчик рассказал своему товарищу о нежелании воевать и низком уровне мотивации среди личного состава подразделений.

Оккупант жалуется, что "все нормальные успели по***бывать (сбежать. – Ред) до объявления мобилизации в РФ.

"Остались одни лунтики, бл**ь", – отмечает он.

Россиянин рассказал, что из его части уже многие поувольнялись, а им на замену не прислали никого.

"Вот дернули добровольцев из поселка. Там до*уя уехало, но они поехали окопы рыть, линию обороны строить. Я так понял, там эскаватор копает, а они руками ровняют где-то", – говорит захватчик.

Ранее оккупант рассказал о больших потерях в действующих на Авдеевском направлении подразделениях российской армии. По его словам, погибших вывозят "Камазами", а раненых столько, что их уже размещают в гражданских больницах, но даже там не хватает места.

Другой россиянин рассказал, что в его подразделении все озлоблены и, наверное, перестреляют друг друга.

Еще в одном перехвате оккупант с Бахмутского направления жалуется на большие потери и небрежное отношение командования.

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