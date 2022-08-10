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Норвегия может помочь в восстановлении одного из пострадавших от войны регионов Украины – ОП

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Норвегия может помочь в восстановлении одного из пострадавших от войны регионов Украины – ОП

Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

Кирилл Тимошенко провел встречу с послом Норвегии и рассказал ему о плане восстановления Украины.

Норвегия может взять шефство над одним из регионов Украины, пострадавшим из-за войны Российской Федерации.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Норвегии Эриком Сведалом и рассказал о нашем плане восстановления Украины. Норвегия, как и любая другая наша страна-партнер, может взять шефство над одним из регионов, пострадавших из-за российской агрессии. Для этого мы наработали Fast Recovery plan для каждой области", – отметил он.

Также, по его словам, совместно с Всемирным банком ведется работа по подсчету стоимости восстановления каждого из объектов. Кроме того, планируется определить источники финансирования возобновляемых работ.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что Эстония отстроит 15 объектов в Житомирской области.

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