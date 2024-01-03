Норвегия отправит в Данию F-16 и инструкторов для обучения украинских пилотов

Норвегия предоставляет два истребителя F-16 и инструкторов для подготовки украинских пилотов в Дании.

Норвегия отправит два американских истребителя F-16 в Данию для обучения украинских пилотов.

Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Ариль Грамм, пишет Reuters.

По словам министра, Норвегия уже отправила 10 инструкторов в Данию, чтобы помочь в обучении украинских пилотов.

В то же время норвежские Военно-воздушные силы заменили собственные самолеты F-16 на истребители пятого поколения – F-35.

Напомним, эксперт объяснил, обеспечат ли F-16 паритет в воздухе.

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