Норвегия уточнила, сколько самолетов F-16 передаст Украине

Украинские пилоты в Норвегии будут учиться на двух истребителях F-16. Также планируется рассмотреть вопрос о выделении дополнительных самолетов для нашего государства.

Об этом заявил Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

“Мы приняли решение передать норвежские истребители F-16 и сейчас обсуждаем, когда и как. Норвегия сейчас переходит к новой системе истребителей, и значительная часть имеющихся F-16 несколько лет назад уже была передана нашему союзнику по Румынии. Но сейчас мы выделяем два истребителя для учебной миссии и будем рассматривать оставшиеся. Их не так много, но, надеюсь, мы сможем их передать Украине”, — сказал Гар Стере.

По его словам, решение о передаче двух F-16 было принято после того, как на прошлой неделе США дали согласие на их службу в Украину. Кроме того, норвежские инструкторы готовы присоединиться к обучению украинских пилотов и инженеров на истребителях F-16.

Напомним, что Украина готова получать любые типы самолетов, в том числе истребители от Финляндии F-18 Hornet.

Читайте также: