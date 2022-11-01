Норвегия переводит войска в состояние повышенной боевой готовности: что произошло

Норвегия переводит свои войска в повышенный уровень боевой готовности к усилению безопасности в связи с полномасштабной войной России против Украины.

С 1 ноября Норвегия повысит уровень боевой готовности своих вооруженных сил в ответ на войну России против Украины. Также страна усилит патрулирование на море. Повышенный уровень готовности войск продлится год, возможно, больше.

Об этом пишет Reuters.

По словам начальника обороны, генерала Эйрика Кристоферсена, Норвегия будет пытаться ввести свой новый парк американских морских патрульных самолетов P-8 Poseidon в регулярную эксплуатацию быстрее, чем планировалось.

Уровень боевой готовности военных секретный, поэтому правительство Норвегии отказалось разглашать дальнейшие подробности.

Кристоферсен также отметил, что никаких конкретных угроз против Норвегии, которые повлекли бы такое решение, не было. Однако "неопределенности" побуждали власти повысить боевую готовность страны.

"Мы видели эскалацию войны в Украине, мы тренируем украинские силы, война в Украине изменилась с российской мобилизацией. И в то же время у нас был взрыв газа в Балтийском море и активность беспилотников на платформах Северного моря", – сказал он.

Норвегия является членом НАТО и граничит с Россией в арктическом регионе. Осло – крупнейший поставщик природного газа в Евросоюзе.

В последние недели в Норвегии были арестованы и задержаны несколько граждан России с беспилотниками. Из-за санкций россиянам запрещено управлять дронами на норвежской территории.

НАТО проводит военные учения в Литве

Читайте также: