Норвегия усилит оборону Украины новыми системами NASAMS и истребителями F-16

Норвегия также сообщила о готовности инвестировать в оборонную промышленность Украины.

Норвегия готовит для Украины новый пакет помощи на сумму 500 млн. евро, который будет включать истребители F-16 и системы ПВО NASAMS.

Об этом заявил директор Департамента международного оборонного сотрудничества Геннадий Коваленко на Kyiv Security Forum в четверг, 31 октября.

Коваленко рассказал, что во время визита министра обороны Норвегии Берна Арильда Грама в Одессу, украинские военные ознакомили Грамму с работой центра реабилитации военнослужащих, укреплением границы и проинформировали о текущей ситуации с безопасностью.

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"Он сообшил про очередной пакет помощи со стороны Норвегии в размере 500 миллионов евро. Пакет будет включать F-16 и системы NASAMS. Кроме того, норвежской стороной было заявлено о готовности инвестировать в нашу оборону промышленность", — отметил Геннадий Коваленко.

Напомним, Хорватия также планирует передать Украине свои советские танки. Страна также предоставит боеприпасы и запасные части техники.