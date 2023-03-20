Норвегия уже отправила Украине восемь танков Leopard 2 и другое оружие: фото

Норвегия также выделяет средства на боеприпасы для ВСУ.
Норвегия передала Украине восемь танков Leopard 2 и четыре вспомогательных машины.
Об этом сообщило Министерство обороны Норвегии.
"Недавно Норвегия подготовила и перевезла украинцам танки. Восемь норвежских танков достигли места назначения и готовы к действиям в войне против России", — говорится в сообщении.
В дополнение к восьми переданным танкам и вспомогательным машинам, Норвегия выделяет средства на боеприпасы и запчасти, которые требуются ВСУ.
"Сейчас мы считаем, что это абсолютно правильно поддерживать Украину. Для безопасности Норвегии и Европы важно, чтобы Россия не выиграла своей агрессией против Украины", – заявил министр обороны Бьорн Арильд Грамм.
Напомним, министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план совместной закупки боеприпасов. Он предусматривает предоставление Украине 1 млн. снарядов в течение следующих 12 месяцев.
Также в Германии заявили о поставках боевых машин пехоты Marder в Украину.
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