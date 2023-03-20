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Норвегия уже отправила Украине восемь танков Leopard 2 и другое оружие: фото

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Норвегия уже отправила Украине восемь танков Leopard 2 и другое оружие: фото

Фото: Министерство обороны Норвегии

Норвегия также выделяет средства на боеприпасы для ВСУ.

Норвегия передала Украине восемь танков Leopard 2 и четыре вспомогательных машины.

Об этом сообщило Министерство обороны Норвегии.

"Недавно Норвегия подготовила и перевезла украинцам танки. Восемь норвежских танков достигли места назначения и готовы к действиям в войне против России", — говорится в сообщении.

Фото: Министерство обороны Норвегии / ©
Фото: Министерство обороны Норвегии

В дополнение к восьми переданным танкам и вспомогательным машинам, Норвегия выделяет средства на боеприпасы и запчасти, которые требуются ВСУ.

Фото: Министерство обороны Норвегии / ©
Фото: Министерство обороны Норвегии

"Сейчас мы считаем, что это абсолютно правильно поддерживать Украину. Для безопасности Норвегии и Европы важно, чтобы Россия не выиграла своей агрессией против Украины", – заявил министр обороны Бьорн Арильд Грамм.

Фото: Министерство обороны Норвегии / ©
Фото: Министерство обороны Норвегии

Напомним, министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план совместной закупки боеприпасов. Он предусматривает предоставление Украине 1 млн. снарядов в течение следующих 12 месяцев.

Также в Германии заявили о поставках боевых машин пехоты Marder в Украину.

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Дата публикации
Просмотры
1004
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