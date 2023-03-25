Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Норвегия выплатит помощь украинцам, пострадавшим от войны: о ком идет речь

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
532
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Норвегия выплатит помощь украинцам, пострадавшим от войны: о ком идет речь

50 тысяч украинцев получат дополнительные выплаты.

Норвегия выплатит дополнительные средства 50 тысяч украинцев, пострадавших от войны.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

В Норвегии подписали дополнительные договоренности к Меморандуму о взаимопонимании для предоставления денежной помощи внутренним переселенцам.

"50 тысяч украинцев получат дополнительные выплаты благодаря сотрудничеству Минсоцполитики с Норвежским советом по делам беженцев", — говорится в сообщении.

В течение текущего года с использованием платформы "Помощь" дополнительную денежную поддержку в размере 2 220 грн ежемесячно в течение трех месяцев получат еще 50 000 граждан Украины, подавших заявку в 2022 году.

Напомним, Норвегия передала Украине восемь танков Leopard 2 и четыре вспомогательных машины.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
532
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация