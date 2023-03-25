Норвегия выплатит помощь украинцам, пострадавшим от войны: о ком идет речь

Норвегия выплатит дополнительные средства 50 тысяч украинцев, пострадавших от войны.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

В Норвегии подписали дополнительные договоренности к Меморандуму о взаимопонимании для предоставления денежной помощи внутренним переселенцам.

"50 тысяч украинцев получат дополнительные выплаты благодаря сотрудничеству Минсоцполитики с Норвежским советом по делам беженцев", — говорится в сообщении.

В течение текущего года с использованием платформы "Помощь" дополнительную денежную поддержку в размере 2 220 грн ежемесячно в течение трех месяцев получат еще 50 000 граждан Украины, подавших заявку в 2022 году.

Напомним, Норвегия передала Украине восемь танков Leopard 2 и четыре вспомогательных машины.

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