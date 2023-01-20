"Носитель ядерного заряда": генерал рассказал детали о ракетах Х-22, которыми РФ попала в здание Днепра

Эти ракеты крайне неточные, противодействовать им можно только с помощью современных средств.

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, чем опасны российские ракеты Х-22, которыми враг 14 января попал в дом в Днепре.

Об этом он рассказал в интервью изданию "OBOZREVATEL".

Так, по его словам, Х-22 были спроектированы как способ уничтожения авианосцев США, а также для несения ядерного заряда.

"Это достаточно старая ракета, которая представляет собой автоматически пилотируемый небольшой самолет с жидкостным двигателем. Он может достигать скорость 2 – 2,5 маха, то есть скорость звука. Вес – до одной тонны. Х-22 проектировались как средство для уничтожения авианосцев, прежде всего, американских и как носитель ядерного заряда", — отметил Романенко.

Чтобы сбивать эти ракеты, Украине нужно больше современных противоракетных комплексов (ПРО), добавил генерал.

Ракетный удар РФ по дому в Днепре

Напомним, что 14 января Россия совершила очередную массированную атаку по Украине, во время которой вражеская ракета попала прямо в многоэтажку в Днепре. В результате этого одна секция дома была полностью разрушена, а жильцы оказались под завалами.

Спасательно-поисковая операция длилась 69 часов, однако 46 мирных жителей погибли. Еще 80 человек ранены. В больницах города остаются 24 пострадавших. Трое находятся в тяжелом состоянии, в том числе 9-летняя девочка.

Стоит отметить, что российская Х-22 в июне 2022 года также попала в ТЦ в Кременчуге. По официальным данным, тогда погиб 21 человек.

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