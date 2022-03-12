"Ноу рублс!": россияне выстроились в очереди к обменникам в Москве и умоляют одолжить доллары за границей (фото)

"Ноу рублс!": россияне выстроились в очереди к обменникам в Москве и умоляют одолжить доллары за границей (фото)

Граждане страны-агрессора, напавшей на Украину, жалуются на проблемы, но не говорят ни слова о войне.

У россиян "беда". В Москве они выстроились в длинные очереди, чтобы обменять хотя бы на что-то быстро обесценивающийся рубль. Тем временем те, что за границей, умоляют о помощи, потому что в обменниках не принимают рубли, а в банках – карту платежной системы "Мир".

На это граждане России жалуются в Сети.

Например, российская блогерша с 1,4 млн подписчиков в Instagram, который уже запретили и вскоре заблокируют в России, попала в беду в ОАЭ. Женщина рассказала, что они с семьей сняли рубли в надежде, что их можно будет обменять здесь, в городе Дубай.

Отметим, что банки России больше не могут выдавать гражданам наличную валюту с переводов и валютных счетов. Ранее гражданам перестали продавать наличную валюту.

"Пришли к обменнику. А тут не меняют рубли. "Ноу рублс!" и все. Карточку "Мир" в Дубае не принимают. Доллары есть, но они на карте "Тиньков". Снять в банкоматах невозможно. Мы мотались по городу, но ты их не снимешь. Перевела часть в "Сбербанк", но там тоже не выдали. Сказали, что лимит по операциям с валютой исчерпан", — рассказала блогерша подписчикам.

Она умоляла у подписчиков одолжить денег, чтобы заселиться в гостиницу, за которую заплатила раньше.

"Нас не заселяют в номер без этого чертового сбора в 52 доллара", – написала женщина.

Она также проиллюстрировала свой поход к обменнику валют. Однако объяснить, что эти проблемы у россиян появились из-за войны России проти Украины, видимо, забыла.

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