Новая басня окупантов: жена ликвидированного террориста "Гиви" рассказала, как ребенок в Мариуполе показал ей "зигу"

Террористка сказала, что нынешнее поколение детей в Мариуполе "от грудного возраста и до 12-15 лет" полностью проукраинское.

Бывшая жена ликвидированного террориста так называемой "ДНР" Гиви Илона Баневич рассказала пропагандистскую басню, которую в Мариуполе ребенок якобы "сделал зиг хайль". Также приспешница окупантов призвала к убийствам украинских детей.

Соответствующее видео появилось в Сети.

"Мы заскочили в подвал – темно, света нет, форму видно, шевронов нет (на оккупантах. – Ред.). ...Мы еще женщину искали одну. Выскакивает... лет пять, он видит форму и делает "зиг хайль". Я выскочила из этого подвала", – заявила Баневич.

Террористка сказала, что нынешнее поколение украинских детей в Мариуполе "от грудного возраста и до 12-15 лет" якобы "промыто" проукраинскими настроениями.

"Детки от грудного возраста и до 12-15 лет в Мариуполе вся промыта. Это потерянное поколение, и я хочу, чтобы этого поколения не стало. Не стало", — призывает к геноциду пособниця оккупантов, которая, судя по виду, страдает алкоголизмом.

"Когда смотришь на этих искореженных злобой ведьм начинаешь действительно верить, что Украине противостоит чистое библейское зло", — заметил украинский журналист Денис Казанский.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что захватчики на оккупированных территориях пытаются "перевоспитать" украинских детей.

Так, из оккупированной Донетчины и Запорожья российские захватчики вывезли украинских подростков в Пензу для прохождения так называемых "военно-патриотических собраний".

Еще раньше россияне вывезли в "военную академию" в Костроме (РФ) около 80 старшеклассников с оккупированных территорий Луганской области. В июле 280 детей вывезли с оккупированных территорий в "казачий кадетский корпус" в Калмыкии.

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