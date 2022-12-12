Новый "хлопок": под Мелитополем раздались взрывы на мосту, через который Россия перебрасывала свою технику

Вблизи Мелитополя обстреляли мост, через который Россия перебрасывала свою военную технику. Он получил значительные поражения.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Хлопок" на мост прилетел 12 декабря, он частично поврежден. Федоров подчеркнул, что эта переправа стратегически важна для россиян.

"В Мелитополе "устал" мост, который соединял город с селом Константиновка. Это один из стратегически важных мостов после "усталости" Крымского моста. Именно через него оккупанты перевозили военную технику с восточного направления. Что ж, недорогие рашисты, ВСУ уже рядом. Бежать будете, не оглядываясь!" — написал Федоров.

Война России против Украины

Россия 24 февраля начала полномасштабную войну против Украины. Россияне хотели оккупировать наше государство и установить здесь марионеточную власть. Однако ВСУ провели успешные контрнаступления в северных областях, на Херсонском и Харьковском направлениях и выбили оккупантов с части Украины.

Что касается Мелитополя Запорожской области, то россияне полностью оккупировали город 1 марта. Там действует мощное партизанское движение, уничтожающее оккупантов и коллаборантов. Также в городе периодически раздаются взрывы. Ранее мэр города сообщал, что в оккупированном Мелитополе на Запорожье ВСУ попали в здание, где размещались сотрудники ФСБ России. Они были ликвидированы.

Военный эксперт Сергей Грабский считает, что удары по российским оккупантам в Мелитополе могут свидетельствовать о том, что ВСУ готовятся к новому контрнаступлению.