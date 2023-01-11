Новая "болевая точка" на фронте: эксперт назвал направление, где усилятся бои

Российские оккупанты в Донецкой области накапливают войска возле города Угледар, это направление вскоре может стать новой "болевой точкой" на фронте.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире всеукраинского телемарафона, транслируемого Youtube-каналом ТСН.

"Одна из основных точек, которая в ближайшее время скорее всего будет болевой — это район Угледара, юго-западнее Донецка. Российские войска накапливаются там, рассредоточиваются в близлежащих селах. Есть движение из-под Мариуполя. Видно движение из Ростова, Таганрога в Мариуполь, и дальше в сторону Донецка, в район Волновахи и рассредоточение по селам", — рассказал Свитан.

По его словам, оккупанты с одной стороны готовятся к удару ВСУ из-под Угледара на Волноваху, а с другой — готовят свой контрудар, "чтобы помешать этому движению или попытаться выйти на Угледар, далее подняться на север в Курахово, зайти нашей донецкой группировке в тыл со стратегической задачей выхода на Курахово и далее на Покровск".

"Таким образом, одно из стратегических направлений российских войск – зайти всей нашей донецкой группировке в тыл со стороны Днепра, под Донецк в район Покровска", — добавил эксперт.

Напомним, самым "горячим" на фронте остается Бахмутское направление, город Соледар стал новой мишенью армии России и наемников ЧВК "Вагнер" после месяцев неудачных попыток взять Бахмут. Оккупанты атаковали Соледар большими силами, зашли в город, но ВСУ остановили их продвижение.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый рассказал, что ЧВК "Вагнер" бросила на штурм Соледара свои лучшие подразделения — ветеранов с опытом боевых действий в Сирии, Ливии и других горячих точках.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан объяснил, что оккупанты, атакуя Соледар, надеются обойти и окружить Бахмут.

"Движение на Соледар – попытка обойти с севера. Наша соледарская группировка их остановила... Цель россиян — обойти Бахмут, постараться отрезать с юга трассу Бахмут-Константиновка, которая питает Бахмут, и с севера попытаются отрезать трассу Бахмут-Славянск", – рассказал эксперт.

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