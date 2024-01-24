Новая цель для ВСУ: партизаны зафиксировали прибытие в Севастополь большого десантного корабля россиян

Украинские партизаны фиксируют прибытие большого десантного корабля в оккупированный Севастополь.

Об этом сообщает движение "АТЕШ".

"Наши агенты, спустя много времени разведки и ожиданий, смогли зафиксировать передислокацию Большого десантного корабля проекта 775 в Графскую пристань города Севастополь", — сообщили партизаны.

Десантный корабль россиян / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Десантный корабль россиян / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Десантный корабль россиян / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

По прибытии в гавань корабль разворачивали и накрывали маскировкой. Скорее всего, в скором времени он будет выполнять боевое дежурство, говорят агенты "АТЕШ". Вся оперативная информация уже передана Силам обороны Украины.

Следует добавить, что у украинских защитников уже был опыт с уничтожением этого типажа корабля, а именно "Новочеркасск" (БДК-46) 26 декабря 2023 года.

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Напомним, ТСН.ua собрал перечень кораблей Черноморского флота, которые Россия потеряла с 24 февраля 2022 года.

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