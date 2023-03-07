"Новая Чернобаевка" для армии РФ: эксперт дал прогноз о наступлении окупантов

Российские оккупанты в Донецкой области после первой неудачной попытки захватить Угледар готовят новую атаку. Для армии РФ этот город может стать "новой Чернобаевкой".

Об этом рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный обозреватель, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"Да, действительно, будет попытка снова атаковать Угледар. Но возможности у них там — они неограничены в технике, но ограничены в дислокации. Этот город находится на господствующей высоте. Сверху проще вести оборону, а снизу тяжелее атаковать. Плюс там иная почва, чем в Бахмуте – там чернозем, а по чернозему ездить на тяжелой или даже колесной технике крайне тяжело", — объяснил военный эксперт.

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Гетьман напомнил, что россияне под Угледаром уже потерпели поражение:

"Это было самое мощное танковое сражение этой войны. Они потеряли, по разным оценкам, 130 единиц танков и вообще тяжелой техники. Около 30 единиц мы взяли как трофеи".

По его словам, российское командование не жалеет людей, посылая их на убой.

"Есть случаи, когда определенные командиры бригад или батальонов отказываются идти в наступление, мотивируя это тем, что у них нет определенного количества патронов, поддержки со стороны артиллерии, поэтому есть случаи отказа идти в лобовой штурм, не хотят класть людей. Даже командиры среднего звена уже начинают восставать, не соглашаться выполнять, с их точки зрения, неправомерные приказы", – отметил Гетьман.

По мнению эксперта, россияне "один раз получили под Угледаром и получат еще неоднократно".

"Люди начинают говорить, что это "вторая Чернобаевка", что они снова лезут. Хотя прорваться там на сегодняшний день теми силами и средствами, которые есть в РФ, они не могут", — заявил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ситуация на Угледарском направлении непростая, но ВСУ "ломают оккупанта и наносят России чрезвычайно ощутимые потери".

Ранее бывший советник Офиса президента и министра внутренних дел Виктор Андрусив объяснил, что захват Угледара является принципиальным вопросом для россиян. Пока ВСУ удерживают Угледар, угрожают оккупантам быстрым ударом на Мариуполь.

Президент России Владимир Путин в феврале присвоил командующему восточным военным округом Рустаму Мурадову звание генерал-полковника за доклад о якобы "успехах" 155 бригады морской пехоты на Угледарском направлении.

По данным Генштаба ВСУ, сейчас министр обороны РФ Сергей Шойгу требует от генерала Мурадова "отработать" новое звание и взять Угледар любой ценой.

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