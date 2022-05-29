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Новая дата перелома в войне и пожар со взрывами в оккупированном Донецке: главные события ночи 29 мая

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Новая дата перелома в войне и пожар со взрывами в оккупированном Донецке: главные события ночи 29 мая

Фото: facebook.com/pressjfo.news

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Пять главных событий ночи 29 мая:

  • Советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что ситуация на фронтах может резко начать меняться в пользу Украины после 15 июня. Читать дальше –>
  • В Донецке на территории бывшего коксохимического завода, который оккупанты, очевидно, превратили в склад боеприпасов, возник пожар. Читать дальше –>
  • Верховная рада рассмотрит законопроект, которым будет предусмотрено, что на период войны цены на газ для населения не изменятся. Читать дальше –>
  • Из состава одного из крупнейших в РФ поставщиков оружия в подмосковном городе Королеве по поддельным документам вывезли сырье для создания ракет. Читать дальше –>
  • В штате Риверс на юге Нигерии в очереди за бесплатной едой, которую раздавали в местной церкви, погиб по меньшей мере 31 человек. Читать дальше –>

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