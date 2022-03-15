Новая экономическая модель и положительные инновации: Шмыгаль обратился к украинцам с очередным заявлением

Украинский бизнес получил полную свободу действий.

Идет 20 день нашей освободительной войны. Войны за право свободно жить на своей земле. Никогда еще украинский народ не был таким единым как сегодня. Еще никогда столько миллионов людей в истории нашей независимости не были так сильно объединены единственной целью.

Об этом во время видеообращения рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Цель – мир, который будет после нашей победы и освобождения украинских земель от российского захватчика. И сегодня работающая экономика и логистика становятся одними из определяющих условий нашей победы. Мы должны сформировать мощный экономический тыл, который позволит обеспечивать армию и страну всем необходимым: от провизии и лекарства до боеприпасов и современного вооружения", — отметил Денис Шмыгаль.

Он также добавил, что в Украине сейчас полностью переформатируется экономическая модель страны. Украинский бизнес получил полную свободу действий:

налоги будут снижены;

все регуляции убраны;

доступ к финансам облегчен;

трудовые отношения либерализированы.

"Совместно с народными депутатами мы подготовили революционный законопроект в налоговой сфере. По инициативе Правительства во время военного положения для среднего и крупного бизнеса будет значительно расширена возможность воспользоваться опцией единого налога. Предприятия с оборотом до 10 млрд. гривен смогут перейти на уплату единого налога. Снимаем все остальные ограничения по количеству рабочих и видам деятельности (кроме подакцизных товаров и игорного бизнеса)", — подчеркнул премьер-министр страны.

Теперь вместо НДФ и налога предприятия будут платить только 2% своего оборота. Кроме того, у проекта есть несколько других положительных инноваций.

Физические лица-предприниматели 1-й и 2-й групп будут платить единый налог на добровольной основе. Если есть возможность и понимание необходимости поддержать Украину, платите.

Также физические лица-предприниматели не будут платить ЕСВ за своих мобилизованных сотрудников. Это сделает правительство.

На период военного положения ФЛП также не буду платить ЕСВ, если не получают доход.

Санкции за нарушение закона об РРО не будут применяться до завершения военного положения.

С 24 февраля 2022 года до конца года освобождаются от уплаты за землю плательщики на территориях, на которых ведутся боевые действия.

Не будет уплачиваться НДС за товары, уничтоженные во время войны, а также переданные на нужды обороны.

Также будет отменен акциз на горючее, а ставка НДС по этим позициям будет уменьшена с 20% до 7%.

"В течение нескольких часов после вступления в силу этих законов Кабинет Министров примет все необходимые подзаконные акты, чтобы новая налоговая система заработала уже на этой неделе. Также правительством уже сегодня будет принято решение о запрете проверок бизнеса, кроме тех, которые касаются безопасности и здоровья граждан. Одновременно будут отменены требования получения разрешений для значительной части предпринимательской деятельности", — акцентировал Денис Шмыгаль.

Отдельно он добавил, что Правительство уже запустило программы дополнительной финансовой поддержки, чтобы при первой возможности в Украине началась посевная кампания.

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