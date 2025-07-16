Новая «элита» армии РФ: ВСУ взяли в плен российских десантников-зеков (фото)

Один из пленных / © 24 ОМБр имени короля Данила

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Возле Часового Яра украинские защитники взяли в плен десантников 98-й дивизии, считавшихся «элитой» армии РФ.

Об этом рассказали в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Данила.

В пресс-службе отметили, что ранее соединение считалось элитой российской армии, которое имело опыт захватнических войн в Ичкерии, Грузии, Сирии. Теперь же в этой вражеской дивизии набрали россиян без должной подготовки, с криминальным прошлым, которых выпускают из колоний и бросают на штурмы.

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«Человеческий ресурс, списанный вперед. Пленные признаются: были истощены, деморализованы и не понимали, за что воюют. Деньги, амнистия, обещания — все исчезает под первым обстрелом. А выжить хочется всем», — рассказали в 24-й бригаде.

Военные обратились к родственникам россиян, чтобы те в свою очередь донесли своим родным-оккупантам: Украина — не место для исправления россиян.

«Здесь не перевоспитывают. Здесь ликвидируют. И единственный шанс для тех, кто уже оказался на войне — сдаться в украинский плен, чтобы сохранить жизнь и вернуться домой живым», — подчеркнули наши защитники.

Ранее сообщалось, что в Сумской области возросло количество российских дезертиров.

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