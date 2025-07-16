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Новая «элита» армии РФ: ВСУ взяли в плен российских десантников-зеков (фото)
В Временном Яру ВСУ взяли в плен «элиту» российской армии — зэков, сделанных десантниками.
Возле Часового Яра украинские защитники взяли в плен десантников 98-й дивизии, считавшихся «элитой» армии РФ.
Об этом рассказали в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Данила.
В пресс-службе отметили, что ранее соединение считалось элитой российской армии, которое имело опыт захватнических войн в Ичкерии, Грузии, Сирии. Теперь же в этой вражеской дивизии набрали россиян без должной подготовки, с криминальным прошлым, которых выпускают из колоний и бросают на штурмы.
«Человеческий ресурс, списанный вперед. Пленные признаются: были истощены, деморализованы и не понимали, за что воюют. Деньги, амнистия, обещания — все исчезает под первым обстрелом. А выжить хочется всем», — рассказали в 24-й бригаде.
Военные обратились к родственникам россиян, чтобы те в свою очередь донесли своим родным-оккупантам: Украина — не место для исправления россиян.
«Здесь не перевоспитывают. Здесь ликвидируют. И единственный шанс для тех, кто уже оказался на войне — сдаться в украинский плен, чтобы сохранить жизнь и вернуться домой живым», — подчеркнули наши защитники.
Ранее сообщалось, что в Сумской области возросло количество российских дезертиров.