Новая элита РФ хочет продолжения войны — The Telegraph
Военные зарплаты и компенсации изменили жизнь бедных регионов РФ: семьи покупают квартиры, растет сфера услуг, дети получают льготы на поступление в вуз.
В России формируется новый "средний класс", чье благосостояние напрямую зависит от затяжной войны против Украины.
Как пишет The Telegraph, военная экономика превратилась в социальный лифт для тех, кто раньше жил в нищете.
Соцсети типа "ВКонтакте" переполнены рекламой набора в армию: брать готовы практически всех - от больных ВИЧ или гепатит до условно-досрочно освобожденных заключенных. Через год службы обещают миллионные выплаты, бонусы для семей, льготную ипотеку и налоговые послабления.
Эти деньги, часто полученные на фоне гибели близких, создали прослойку людей, не заинтересованных в завершении войны. Именно они становятся главными выгодоприобретателями от военной экономики, восстановившей падшие промышленные районы, дала работу на заводах и резко подняла зарплаты в военно-оборонных отраслях.
Предприятия, десятилетиями простаивавшие после распада СССР, теперь работают в три смены, а зарплаты там растут в разы. В то же время учителя, врачи и другие профессии вне оборонки оказались на обочине.
"Все изменилось, когда Кремль понял: быстро победить не удастся. Экономику перевели в военный режим, а заводы обрели вторую жизнь", - объясняет аналитик Oxford Economics Татьяна Орлова.
Война как социальный лифт для "лишних людей"
Военная экономика дала шанс тем, кто еще недавно оказался на маргинесе русского общества. Как отмечают эксперты, Кремль создал рабочие места там, где раньше царила безработица и безнадежность.
"Люди из провинции, без образования или перспектив, вдруг стали нужны. Они получают зарплаты, откладывают деньги и даже приобретают общественное уважение", - объясняет исследовательница Екатерина Курбангалеева.
Однако настоящий "золотой билет" предлагает армия. Контрактники получают одноразовые бонусы и стабильную зарплату около двух тысяч долларов. Для отсталых регионов это неслыханные деньги, так что местные власти соревнуются между собой за новобранцев, предлагая премии до 25 тысяч долларов в рублях.
Российский экономист Владислав Иноземцев называет этот феномен "дезеномикой": власть фактически превратила людей, которых общество считало "социальным балластом", в ресурс для поддержки войны. Многих из них вырвали из бедности и безработицы и отправили на фронт, где их жизнь часто обрывается уже на первой задаче.
Финансовые стимулы огромны: кроме зарплат и премий, семьям погибших обещают до 11 миллионов рублей компенсаций – сумма, равная около 100 тысяч фунтов стерлингов. Чиновники добавляют и "подарки" - от бытовой техники до мешков овощей.
Но в соцсетях все чаще появляются истории сострадания и отчаяния. Молодые контрактники признаются, что пожалели о своем решении, а вдовы и матери призывают других не повторять их судьбу: "Остайтесь дома, достаточно смертей".
Деньги с фронта: новый "средний класс" в бедной России
Приток военных зарплат и компенсаций коренным образом изменил экономику беднейших российских регионов. Семьи из Тувы, Алтая или Северного Кавказа, ранее едва сводившие концы с концами, вдруг получили суммы, которые для их сел выглядели огромными.
"Многие купили квартиры в областных центрах, отправили детей в лучшие школы и университеты. В провинции появились новые спортзалы, салоны красоты, кафе и рестораны - то, что еще недавно казалось роскошью", - объясняет экономистка Оксана Орлова.
Ощутимо вырос и внутренний туризм: гостиничный фонд ежегодно увеличивается на 15–20%, а вместе с ним — зарплаты официантов, поваров и работников сферы услуг.
И еще более важные изменения происходят в сфере образования. Впервые в истории бедные сельские семьи получили шанс прорваться в престижные вузы: действует специальная квота для военных и их детей - в этом году она составляет 50 тысяч мест. Если в прошлом году этим правом воспользовались около 15 тысяч абитуриентов (против 8 тысяч годом ранее), то осенью цифры могут оказаться еще больше.
"Это начало перестройки социальной иерархии. Дети из бедных семей, которые никогда не могли конкурировать с выпускниками московских или питерских школ, теперь получили беспрепятственный доступ к университетам", - заключает исследовательница Екатерина Курбангалеева.