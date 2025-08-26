Новая элита РФ хочет продолжения войны — The Telegraph

Армия РФ / © Reuters

В России формируется новый "средний класс", чье благосостояние напрямую зависит от затяжной войны против Украины.

Как пишет The Telegraph, военная экономика превратилась в социальный лифт для тех, кто раньше жил в нищете.

Соцсети типа "ВКонтакте" переполнены рекламой набора в армию: брать готовы практически всех - от больных ВИЧ или гепатит до условно-досрочно освобожденных заключенных. Через год службы обещают миллионные выплаты, бонусы для семей, льготную ипотеку и налоговые послабления.

Эти деньги, часто полученные на фоне гибели близких, создали прослойку людей, не заинтересованных в завершении войны. Именно они становятся главными выгодоприобретателями от военной экономики, восстановившей падшие промышленные районы, дала работу на заводах и резко подняла зарплаты в военно-оборонных отраслях.

Предприятия, десятилетиями простаивавшие после распада СССР, теперь работают в три смены, а зарплаты там растут в разы. В то же время учителя, врачи и другие профессии вне оборонки оказались на обочине.

"Все изменилось, когда Кремль понял: быстро победить не удастся. Экономику перевели в военный режим, а заводы обрели вторую жизнь", - объясняет аналитик Oxford Economics Татьяна Орлова.

Война как социальный лифт для "лишних людей"

Российские военные. / © Associated Press

Военная экономика дала шанс тем, кто еще недавно оказался на маргинесе русского общества. Как отмечают эксперты, Кремль создал рабочие места там, где раньше царила безработица и безнадежность.

"Люди из провинции, без образования или перспектив, вдруг стали нужны. Они получают зарплаты, откладывают деньги и даже приобретают общественное уважение", - объясняет исследовательница Екатерина Курбангалеева.

Однако настоящий "золотой билет" предлагает армия. Контрактники получают одноразовые бонусы и стабильную зарплату около двух тысяч долларов. Для отсталых регионов это неслыханные деньги, так что местные власти соревнуются между собой за новобранцев, предлагая премии до 25 тысяч долларов в рублях.

Российский экономист Владислав Иноземцев называет этот феномен "дезеномикой": власть фактически превратила людей, которых общество считало "социальным балластом", в ресурс для поддержки войны. Многих из них вырвали из бедности и безработицы и отправили на фронт, где их жизнь часто обрывается уже на первой задаче.

Финансовые стимулы огромны: кроме зарплат и премий, семьям погибших обещают до 11 миллионов рублей компенсаций – сумма, равная около 100 тысяч фунтов стерлингов. Чиновники добавляют и "подарки" - от бытовой техники до мешков овощей.

Но в соцсетях все чаще появляются истории сострадания и отчаяния. Молодые контрактники признаются, что пожалели о своем решении, а вдовы и матери призывают других не повторять их судьбу: "Остайтесь дома, достаточно смертей".

Деньги с фронта: новый "средний класс" в бедной России

Реклама Армии РФ. / © Associated Press

Приток военных зарплат и компенсаций коренным образом изменил экономику беднейших российских регионов. Семьи из Тувы, Алтая или Северного Кавказа, ранее едва сводившие концы с концами, вдруг получили суммы, которые для их сел выглядели огромными.

"Многие купили квартиры в областных центрах, отправили детей в лучшие школы и университеты. В провинции появились новые спортзалы, салоны красоты, кафе и рестораны - то, что еще недавно казалось роскошью", - объясняет экономистка Оксана Орлова.

Ощутимо вырос и внутренний туризм: гостиничный фонд ежегодно увеличивается на 15–20%, а вместе с ним — зарплаты официантов, поваров и работников сферы услуг.

И еще более важные изменения происходят в сфере образования. Впервые в истории бедные сельские семьи получили шанс прорваться в престижные вузы: действует специальная квота для военных и их детей - в этом году она составляет 50 тысяч мест. Если в прошлом году этим правом воспользовались около 15 тысяч абитуриентов (против 8 тысяч годом ранее), то осенью цифры могут оказаться еще больше.

"Это начало перестройки социальной иерархии. Дети из бедных семей, которые никогда не могли конкурировать с выпускниками московских или питерских школ, теперь получили беспрепятственный доступ к университетам", - заключает исследовательница Екатерина Курбангалеева.