Новая эра ракетной войны: The Economist о российском "Орешнике" и угрозе "ядерки"

По мнению журналистов, этим ударом Россия хочет отказать западные страны от углубления своего участия в Украине.

21 ноября российский диктатор Владимир Путин запустил по Украине новую ракету, чтобы усилить ядерные угрозы. Этот инцидент может стать частью новой эпохи ракетной войны.

Об этом говорится в статье The Economist.

Во время атаки на Днепр часть ракет были крылатые ракеты Х-101, которые несли огромные российские бомбардировщики. Другие – баллистические ракеты "Кинжал", выпущенные из российских самолетов. Но по крайней мере одна была новой и неизвестной.

На видеозаписях видно, как шесть боеголовок почти вертикально опускаются на город, каждая выпускает заряд из более мелких снарядов.

Диктатор Путин похвастался, что это новая гиперзвуковая ракета средней дальности, известная как "Орешник". Он добавил, что ракета летела со скоростью, превышающей скорость звука более чем в 10 раз, и не могла быть перехвачена.

The Economist заявления Путина воспринимает с долей скепсиса. В прошлом диктатор уже хвастался гиперзвуковыми ракетами, иногда преувеличивая их возможности.

"Это не было какое-то новое революционное оружие. Тем не менее, этот удар очень похож на часть больших усилий России отказать западные страны от углубления своего участия в Украине. Важной аудиторией должна была быть новая администрация Трампа, которая все еще совершенствовала свой подход к войне", – говорится в статье.

19 ноября Россия опубликовала пересмотренную ядерную доктрину, в которой более подробно, а в некоторых случаях и расширены изложенные обстоятельства, при которых может быть использовано ядерное оружие. Удар 21 ноября почти наверняка имел целью усилить этот ядерный сигнал.

Издание напоминает, что в прошлом Россия выпустила огромное количество баллистических ракет по Украине, многие из них способны нести ядерное оружие, например "Кинжал". Но "Орешник" другой. Первоначально она была классифицирована и Америкой, и Россией как МБР. Такие наземные баллистические ракеты средней дальности являются сложным и дорогостоящим оружием, которые почти всегда ассоциируются исключительно с ядерным оружием.

Похоже, удар 21 ноября включал инертные или фиктивные боеголовки, которые имеют значительную кинетическую энергию из-за своей скорости, но не имеют взрывчатки. Это один из признаков того, что ракета была разработана для ядерного, а не обыкновенного использования. Также стоит отметить, что Россия предупредила Америку об ударе через 30 минут, используя каналы связи, предназначенные для уменьшения ядерной опасности.

Путин хочет, чтобы Украина и ее западные союзники поверили, что он может усилить эскалацию либо внутри Украины, либо непосредственно атакуя страны НАТО.

В более широком плане использование "Орешника" и ему подобных является частью новой эры ракетной войны, считают в издании. The Economist напоминает, что Россия и Украина применили друг против друга огромное количество крылатых и баллистических ракет. В октябре Иран совершил крупнейший в истории обстрел баллистическими ракетами против Израиля. Израиль применил баллистические ракеты воздушного базирования — относительно редкое и экзотическое оружие против Ирана. 17 ноября Индия заявила, что испытала собственную гиперзвуковую ракету радиусом действия 1500 км. Америка планирует развернуть неядерные ракеты средней дальности в Германии в 2026 году.

"Орешник" – первая в истории ракета средней дальности с несколькими боеголовками, выпущенная в боевых условиях. Возможно, этот удар не последний", – подытожили в издании.

Напомним, утром 21 ноября армия агрессорки РФ нанесла удар по Днепру. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что утром 21 ноября РФ ударила по новой межконтинентальной баллистике. Таким образом, Украина стала первой страной, по которой выпустили межконтинентальную баллистическую ракету.

Верховная Рада отменила заседание на 22 ноября из-за угрозы ракетного удара.

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