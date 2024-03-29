Новая эскалация Путина надвигается, для России открыто окно возможностей – NYT

Путин использует теракт в Москве как повод для усиления эскалации войны в Украине и подстрекательства антизападных сил по всему миру.

Через неделю после теракта в Москве Кремль продолжает заявлять о причастности Украины, что свидетельствует о намерении Путина усилить эскалацию.

Об этом заявила эксперт по российской внешней политике и безопасности Ханна Нотте в колонке The New York Times.

"С точки зрения Путина, эскалация в Украине на линии фронта и усиление воздушной бомбардировки украинских городов – имеет много смысла. Это показало бы простым россиянам, что те, кто [якобы] наносит им вред, будут наказаны. Это также отвлекло бы внимание от несостоятельности органов безопасности предотвратить нападение и, возможно, даже привлекло бы большую поддержку войны", – пишет Нотте.

Впрочем, по ее мнению, Путин и без теракта в Москве готов был усилить давление на Украину на фронте и в тылу. Особенно после "переизбрания" его в должности.

"В военном плане российские войска сейчас имеют преимущество над Украиной и в технике, и в личном составе. Время тоже удачное: поскольку западная военная поддержка Киева увязла в неопределенности, следующие несколько месяцев открывают Москве окно возможностей для новых наступательных действий", — считает эксперт.

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Параллельно с эскалацией в Украине Путин также активизировался и на внешней арене. Об этом свидетельствует и отказ от переговоров с США по предотвращению распространения ядерного оружия и нежелание решать другие проблемы на международном уровне.

"Российское правительство также стало более наглым в подстрекательстве антизападных сил по всему миру. Они сблизились с Северной Кореей, поддержали военные диктатуры в африканском регионе Сахель поощряли Иран и его прокси-сеть. Везде, где есть угроза интересам Запада, российская военная поддержка или политическая не отстает. В этой атмосфере война в Украине воспринимается как одна из многих проблем", – пишет Нотте.

В то же время автор убеждена, что одной из причин такой наглости РФ стала пассивная реакция Запада. Даже через два года Великой войны Европа все еще "готовится ответить решительно". Они не слишком активно отправляют Украине помощь. А предстоящие выборы президента в США не позволяют Вашингтону поддержать Киев.

"Впереди Украину ждут тяжелые месяцы. В любом случае нападение на Крокус Сити Холл в Москве — которое грубо перечеркнуло слова Путина относительно обеспечения безопасности России — вероятно, усугубит ситуацию. Имея инициативу на поле боя, Россия вскоре может начать использовать свое преимущество", – заключает Нотте.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News заявил, что наступления россиян ожидают примерно в конце мая или в июне. В то же время журналисты британского издания The Economist прогнозируют, что новое большое наступление России, которое, вероятно, начнется летом этого года, сдержать будет гораздо труднее, чем в начале полномасштабного вторжения. ТСН.ua собрал все, что известно о новой вероятной волне нападения страны-агрессорки.

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