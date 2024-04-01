Новая фаза противодействия атакам РФ: Коваленко проанализировал удары по Украине за март

По оценкам обозревателя, Украина вступает в новую фазу противодействия комбинированным российским ударам. В то же время, на третий год войны государство остается без достаточной компоненты ПВО.

Российские удары по Украине в марте 2024 года продемонстрировали, что атаки становятся все более изощренными и прагматичными. Враг нашел баланс между системными ударами и массированным давлением в пределах тех или иных акций. В то же время проблемой Украины остается ограниченный потенциал ПВО.

Об этом говорится в материале совместного проекта OBOZ.UA и военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко.

Вторая половина марта – период интенсивных комбинированных вражеских ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Россияне применяли дроны-камикадзе Shahed-136 и всю номенклатуру ракет, в том числе уникальные гиперзвуковые 3М22 "Циркон".

В начале марта оккупанты регулярно устраивали одиночные запуски по территории Украины, а во второй половине месяца начали наносить массированные удары и с ограниченным боекомплектом ракет (с 21 марта – по Киеву).

Какими ракетами РФ атаковала Украину в марте 2024 года

В большинстве своем российские войска запускали ракеты Х-59 и "Искандер-М".

Основными целями для атак ракетами Х-59 были Днепропетровщина и Одесчина. А ракеты "Искандер-М" враг запускал преимущественно в Одесчину, Николаевщину и Донетчину. Результативность противодействия вражеским целям была практически нулевая, поскольку в этих областях нет комплексов ПВО, способных перехватывать баллистические ракеты.

В публикации говорится, что в течение марта войска РФ применяли ракеты со сложной траекторией преимущественно по регионам Украины, где нет средств противодействия. Поэтому из 242 ракет разного типа было перехвачено 134. Также поступала информация о падении минимум шести ракет без дальнейшей детонации.

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Сколько ракет враг запустил по Украине в марте: сколько было сбито

Коваленко привел такую статистику применения врагом ракет для атак по Украине в марте и их перехватов:

Х-22/32 – 8/0;

Х-31П – 5/4;

Х-35 – 3/1;

Х-47М2 "Кинжал" – 12/0;

Х-59 – 34/19;

Х-101/555/55 – 133/108;

"Циркон" – 2/2;

"Искандер-М"/KN-23 – 37/2;

"Искандер-К" – 4/4.

Кроме того, за месяц не удалось перехватить четыре пока не идентифицированные российские ракеты. Это не исключает их принадлежности к ракетам со сложной траекторией полета.

Во время энергетического террора враг применяет в основном ракеты Х-101/555/55

"Как мы видим, во время восстановления энергетического террора основной массовой ракетной единицей у РОВ остаются Х-101/555/55 (эти ракеты также наиболее эффективно сбиваются). При этом российские оккупанты смогли повысить ее показатели прорыва ПВО Украины — осложняя траектории полета, с наименьшим присутствием средств перехвата. Таким образом, враг смог достичь не только результата относительной эффективности прорыва, но и установить рекорд пребывания в воздушном пространстве одной из ракет, суммарно пролетевшей за время атаки 2 100 км", – говорится в публикации.

Ракета Х-101 / Фото: armyinform.com.ua

Отдельно Коваленко отметил, что 133 ракеты – это производственный показатель двух месяцев.

Он также обратил внимание на стабильно системные удары баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23. Это одни из самых проблемных в производстве ракет, и такой потенциал расходования появился благодаря поставкам в РФ северокорейских KN-23.

Атака "Цирконами" – неожиданность месяца

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Обозреватель назвал российские атаки ракетами 3М22 "Циркон" неожиданностью месяца. По его мнению, скорее всего, это испытание эффективности такой ракеты при прорыве высокотехнологичной эшелонированной ПВО, чем обычное участие в комбинированных атаках.

"По результатам "испытаний" 3М22 "Циркон" ожидания не оправдал. С другой стороны, пуски осуществлялись с территории временно оккупированного полуострова Крым (около 600 км от Киева), что не отменяет приближение пусковой 3М22 "Циркон" в пределах Курской/Брянской областей РФ и проверку реакции киевской ПВО на дистанции около 200 км", – говорится в публикации.

Сколько дронов Shahed-136 россияне запустили в марте

В марте россияне были очень близки к тому, чтобы установить очередной рекорд по применению дронов-камикадзе Shahed-136. Так, оккупанты запустили по Украине 603 дрона (абсолютный рекорд был установлен в декабре 2023 года – 625 беспилотников).

Чаще всего в марте вражеские беспилотники атаковали Одессу и область, а также Сумщину и Харьковщину.

Дрон-камикадзе Shahed

По оценкам Коваленко, у России сохраняется зависимость от поставок дронов из Ирана. Страна-агрессор вынуждена балансировать между процессом накопления и поставки БПЛА, особенно с учетом планов проведения энергетического террора, начавшегося со второй половины марта.

"Впрочем, это не снижает уровня опасности — с учетом наращивания производства дронов-камикадзе что Россией, что Ираном. В ближайшей перспективе РФ намерена сделать 600 налетов в месяц системными, а к концу 2024 года этот показатель может быть превышен", — прогнозирует обозреватель.

Атаки по Украине в марте: выводы

Если в 2022 и 2023 годах российские атаки по Украине были более хаотичными и их основной целью была деморализация граждан, то сейчас они становятся все более изощренными и прагматичными.

"В России нашли баланс между системными ударами и массированным давлением в рамках тех или иных акций – от энергетического террора до ударов по морской/речной логистике. Они не применяют весь боекомплект регулярно, а предпочитают накапливание в условиях ограниченного производства. Не пытаются дорогими и немногочисленными ракетами терроризировать столицу, а бьют ими по регионам, которые не способны противодействовать ракетам со сложной траекторией. При этом компонент дронов-камикадзе приобретает основную роль в формате как системного террора, так и "первой волны" при массированных ударах", – говорится в статье.

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В то же время для Украины проблемой остается ограниченный потенциал ПВО. Он напрямую зависит от поставок со стороны партнеров. Это касается не только высокотехнологичных комплексов Patriot и SAMP/T, а всего эшелона средств ПВО малого и среднего радиуса действий.

В публикации отмечается, что Украине важно расширять возможности противодействия дронам-камикадзе – выходя за пределы сухопутного функционала групп перехвата.

"Украина вступает в новую фазу противодействия комбинированным ударам со стороны России, но на третий год войны, несмотря на постоянные запросы партнерам, она остается без достаточной компоненты ПВО", – резюмировал Коваленко.

К слову, ранее военный аналитик Дмитрий Снегирев выразил мнение, что российские удары по энергосистеме Украины никак не связаны с временами года, а являются частью военной доктрины РФ.

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