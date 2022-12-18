Новая фаза войны: в украинской разведке описали изменения в действиях российских войск после освобождения Херсона

Российские вооруженные силы и наемники ЧВК "Вангера" сосредоточили свои удары, прежде всего, вокруг города Бахмут, несмотря на огромные потери.

После того, как контрнаступление ВСУ заставило российскую армию отступить из Херсона, развязанная Кремлем война вступила в новую фазу.

Заместитель начальника главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию Bild описал ее особенности.

По его словам, военное руководство РФ сейчас сосредоточило главные усилия на попытках полной оккупации Запорожской, Луганской и Донецкой областей. Российские вооруженные силы и наемники ППК "Вангера" направляют свои удары, прежде всего, вокруг города Бахмут, несмотря на огромные потери.

Представитель украинской разведки назвал три причины этого непрерывного штурма.

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"Во-первых, они хотят контролировать всю Донецкую область, во-вторых, — атаковать города Краматорск и Славянск с юга. И в-третьих, владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заботится о своем престиже. Он обвиняет российскую армию в том, что она не продвигается вперед, но и ему особо нечего продемонстрировать", — подчеркнул Скибицкий.

Заместитель начальника ГУР также отметил, что российская армия истощена войной. Помимо больших потерь среди личного состава России не хватает комплектующих для некоторых видов вооружения, которые не поступают из-за примененных санкций. Кроме современных боевых танков это касается также авиации, баллистических и крылатых ракет. Этот брак Россия пытается компенсировать из-за договоренности с иранским режимом.

"Мы знаем о договоренностях между Ираном и Россией, особенно в отношении беспилотников-камикадзе, а теперь также и в отношении баллистических ракет. Иран, опасаясь санкций Запада, будет откладывать поставки ракет как можно дольше", — отметил он.

Напомним, концентрация сил и средств белорусской армии и российских оккупационных войск на территории страны-сателлита РФ недостаточна для формирования ударной группировки.

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