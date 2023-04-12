Новая форма вручения повесток в Украине: адвокат объяснил детали

В Украине поменялась форма вручения повесток. Теперь их могут выписывать должностные лица даже если у вас нет прописки в городе, но находитесь в нем какое-то определенное время.

Об этом на своей странице в соцсети рассказал адвокат Станислав Лифлянчик.

“Теперь не зависит от того, в каком городе вы стоите на учете в ТЦК. Вам вправе выдавать повестку военкомат другого города или другого района. вы уже по этой повестке должны явиться в ТЦК. Это урегулировано не законом, а постановлением Кабинета Министров. Таким образом, повестки могут издаваться, а не выписываться. То есть выписывать повестки на коленки все еще нельзя”, — объяснил адвокат.

Напомним, что новое постановление Кабмина, согласно которому во время мобилизации в стране украинцам теперь могут вручать повестки независимо от места их военного учета, на практике может оказаться несовершенным.

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