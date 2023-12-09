Новая горячая точка на фронте: эксперт указал, где еще в ближайшее время активизируются россияне

В ближайшее время россияне могут усилить атаки на Угледар в Донецкой области

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала " Эспрессо ".

Он отметил, что оккупанты активизировались по многим направлениям: в Авдеевке, на Купянско-Лиманском направлении, возле Бахмута – как на западной локации, так и на южной, в направлении Клищиевки и Андреевки, а также в районе Марьинки.

"В ближайшее время, я в этом уверен, начнется интенсификация боев у Угледара. То есть достаточно широкий фронт активизировался по некоторым локациям. И это можно назвать таким запасным планом для российского командования. Если они не смогут выполнить задачу по захвату Авдеевки до Нового года или так называемых выборов в России, то у них будет возможность по некоторым из этих направлений добиться какого-то успеха", – говорит Коваленко.

Угледар на карте / Фото: Deepstatemap

По его мнению, возле Купянска РФ не может предпринять наступательные действия, пока не захватит село Синьковка.

Синьковка на карте / Фото: Deepstatemap

Эксперт предполагает, что Путин в своей предвыборной кампании может обыграть взятие армией РФ Синьковки, или Авдеевки, или Марьинки, Клищиевки или Андреевки или, скажем, Угледара.

"Если обще говорить об этом запасной план врага, то самым важным из всех является даже не Клищиевка, не Андреевка, не Синьковка, не Авдеевка, а есть именно Угледар. Вот это для россиян на сегодняшний день действительно тактически очень важна локация. Все остальные имеют исключительно политические моменты", – подытожил Коваленко.

Ранее советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что оккупанты начали перебрасывать в направлении Угледара большие резервы.

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