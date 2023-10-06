Новая информационная провокация РФ против Украины с участием западных СМИ: журналист раскрыл подробности

В населенном пункте Розовка Пологовского района Запорожской области россиянами готовится информационная спецоперация, которая по замыслу Кремля будет иметь внешнеполитические последствия для Украины. Для успеха этой операции привлечены, кроме вражеских спецслужб, дипломаты и журналисты, в частности, западные.

Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

Мы получили информацию от наших спецслужб о том, что готовится масштабная информационная провокация против Украины. Ведь россияне воюют не только на земле, но и в информационном пространстве», – говорит журналист.

Как будет выглядеть провокация

Он рассказал, как будет выглядеть эта провокация: “В населенном пункте Розовка Пологовского района Запорожской области российским военным поставлена задача — найти тело украинского погибшего бойца, переодеть его в российскую форму, привязать за ноги к автомобилю, который обычно используют украинские военные, и протянуть это тело у лесополосы несколько раз”.

По словам Цаплиенко, также планируется переодеть в украинскую форму русских солдат: «Цитирую: «худших отморозков из «Шторм-Z»». Это та информация, которую мы имеем от наших источников на оккупированной территории. Итак, переодеть их в украинскую форму и снять, как они издеваются над телом военного”.

Цель спецоперации

Журналист отметил, что кафиры планируют представить это таким образом, якобы украинцы нарушают правила ведения войны и совершают преступления против российских пленных.

"В эту информационную операцию вовлечены не только военные, но и российские дипломаты, российские журналисты — ведущие медиа должны легализовать эту информацию, — а также западные журналисты", — подчеркнул Цаплиенко.

Он добавил, что информационной операцией руководит высшее руководство ФСБ.

“Это делается из-за того, что буквально на днях ООН признала подлинность видео расстрелов и издевательств над украинскими пленными и это имеет большую огласку в западном мире. Так что россиянам — российским дипломатам, журналистам и спецслужбам — поставлена задача, как они говорят, сбалансировать эту информацию и переключить внимание мирового сообщества на якобы преступления украинских военных», — сказал журналист.

Он рассказал, что все это происходит на днях, снимается в населенном пункте Розовка таким образом, чтобы это не увидели местные жители.

Легализация через пропагандистские медиа

“Далее видео отправляется в Москву, очень качественно монтируется, потому что все россияне, вовлеченные в операцию, понимают, что видео будет рассматриваться буквально под микроскопом. Далее оно легализуется через российские медиа. Но хуже всего, что будут подключены и западные журналисты», — подчеркнул Цаплиенко.

Он обратился к западным журналистам и призвал их не участвовать в этой специальной информационной психологической операции. "Потому что война идет на земле, но война идет и в информационном пространстве за сознание тех, кто помогает украинцам защищать нашу землю", — резюмировал журналист.

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