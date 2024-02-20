Новая казнь украинских пленных: Офис генпрокурора подтвердил преступление россиян возле Роботино

Офис генерального прокурора начал расследование по факту расстрела оккупантами украинских военнопленных вблизи Роботино на Запорожье.

Об этом передает пресс-служба Офиса.

"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

20 февраля в Сети было распространено жестокое видео расстрела оккупантами трех украинских защитников, взятых в плен. По информации правоохранителей, событие произошло 18 февраля 2024 года вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области.

"Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", — отмечают в прокуратуре.

Ранее ресурс DeepState сообщил, что россияне снова расстреляли украинских пленных бойцов 3-й БрОП "Спартан"., на этот раз возле Роботино на Запорожском направлении.

Другие ужасные истории с казнями украинских плененных россиянами

Напомним, что во время ухода из Авдеевки на позиции "Зенит" остались пять раненых и еще один боец.

Защитников расстреляли захватившие позицию российские оккупанты. Пропагандисты РФ опубликовали жестокое видео с расстрелом украинских военнопленных.

Спикер группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий заверил, что обстоятельства гибели бойцов проверяют.

В 110-й бригаде объяснили россияне соглашались эвакуировать и обменять раненых из "Зенита", однако нарушили свое обещание.

Военнослужащий 110 бригады Виктор Биляк, оборонявший Авдеевку, рассказал, как так получилось, что раненые военные остались сами в окружении. По его словам, за ранеными должна была приехать БМП, но сделать это не удалось.

Еще раньше мы писали, что ООН подтвердила подлинность видеозаписей с казнью Героя Украины Александра Мациевского, убитого за слова "Слава Украине!", а также казнь пленного, которому отрезали голову ножом.

В апреле прошлого года украинцев шокировало жестокое видео казни украинского военнопленного оккупантами, на котором захватчики отрезают мужчине голову.

Журналисты из CNN тогда заявили, что обнаружили еще одно ужасное видео, на котором, вероятно, обезглавили двух украинских военных.

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