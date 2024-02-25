Новая казнь украинских пленных: омбудсман подтвердил преступление россиян возле Бахмута

По его словам, точное количество казненных россиянами украинцев на том видео не известно, вероятно, их было по меньшей мере семь.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил, что российские оккупанты снова расстреляли сдававшихся в плен украинских военных.

По его данным, новое военное преступление россиян, вероятно, произошло 24 февраля 2024 года в Бахмутском районе.

"На видео, которое нам удалось получить, видно, что украинские военные сдаются в плен: их руки были подняты вверх, они показывали, что безоружны и не несут угрозы. Россияне должны были взять их в плен, но нещадно расстреляли", — сказал омбудсман.

Также читайте Главарь оккупантов признался о казнях и депортациях украинцев в Запорожье — ISW

Лубинец уточнил, что точное количество казненных россиянами украинцев на том видео не известно, вероятно их было по меньшей мере семь. Заметим, что в DeepState писали о девяти казненных украинцах.

Омбудсман подчеркнул, что такой расстрел – это военное преступление и очередное нарушение Россией норм международного гуманитарного права. Он немедленно обратился с официальными письмами ООН и МККК, чтобы организации зафиксировали и публично признали, что российские военные убивают украинских пленных.

"Для российской армии Женевские конвенции, правила и обычаи войны ничего не значат. Они совершают по своим негласным "конвенциям", "правилам" и "обычаям" — жестокости, подлости, низости. Такие убийства военнопленных — случаи не единичны. За них должно быть наказание", – подытожил Лубинец.

Другие казни россиянами украинских пленных

Это уже далеко не в первый раз россияне расстреливают украинских пленных. Во время ухода из Авдеевки на позиции "Зенит" остались пять раненых и еще один боец.

Защитников расстреляли российские оккупанты, захватив позицию. Пропагандисты РФ опубликовали жестокое видео с расстрелом украинских военнопленных солдатами армии РФ якобы на позиции "Зенит".

20 февраля ресурс DeepState сообщил об еще одном ужасном случае: кафиры снова расстреляли трех украинских пленных, на этот раз возле Роботиного. Впоследствии Офис генпрокурора подтвердил преступление россиян у Роботиного.