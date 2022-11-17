Новая ключевая задача в войне против Украины: в Британии рассказали, как РФ истощает запасы крылатых ракет

Разрушение критической инфраструктуры Украины стало ключевым элементом стратегического подхода России к войне в Украине. Но массированные ракетные бомбардировки России истощают ее запасы крылатых ракет.

Об этом говорится в последнем отчете Министерства обороны Великобритании.

"Продолжение ударов такого масштаба существенно истощает российские запасы крылатых ракет. Разрушение энергетической инфраструктуры Украины явилось ключевым элементом стратегического подхода России в войне против Украины", — говорится в сообщении.

Минобороны Британии напомнило, что 15 ноября Россия нанесла по Украине минимум 80 ракетных ударов ракетами большой дальности, преимущественно по объектам энергетической инфраструктуры.

"Это, вероятно, самое большое количество ударов, которые Россия наносила за один день от первой недели вторжения. Ракеты запускались с воздушных, морских и наземных платформ. Хотя большая часть ракет была успешно перехвачена", — говорится в докладе.

Указывается также, что из-за массированных ракетных атак Украина значительным уменьшением электроэнергии, доступной из национальной сети.

"Это повлияет на доступ гражданского населения к коммуникациям, отоплению и водоснабжению", — говорят в Минобороны Британии.

Атака РФ Украины 17 ноября

Напомним, утром 17 ноября в Украине снова объявлена масштабная воздушная тревога. Есть угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины. Граждан просят быть в укрытиях.

По данным КМВА, над Киевом уже сбиты 2 крылатые ракеты. Данных о жертвах и разрушениях нет, информация уточняется.

Также российские террористы обстреляли два инфраструктурных объекта в Днепре. Предварительно, один пострадавший. Спасатели ликвидируют последствия.

Кроме того, утром 17 ноября оккупанты РФ ударили ракетами по объекту инфраструктуры в Одесской области.

В ночь на 17 ноября россияне разбомбили двухэтажный жилой дом в Запорожье. Под завалами оказались люди. По предварительным данным, двое из них

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