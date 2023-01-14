Новая массированная атака России: во Львовской области работает ПВО

Пока тревога продолжается. Находитесь в укрытиях до ее окончания.

Во Львовской области во время воздушной тревоги сработала украинская противовоздушная оборона.

Об этом сообщил глава Львовской области Максим Козицкий.

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"Во Львовской области работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", — говорится в сообщении чиновника.

Пока больше подробностей нет. Находитесь в укрытиях до окончания тревоги.

Напомним, в Украине раздается масштабная воздушная тревога. Крайняя, третья, тревога началась с 13:51 на Донетчине и распространилась по всей стране, кроме мероприятия. Около 15:00 начали "краснеть" западные регионы. По состоянию на 15:02 "тревога" по всей Украине.

Позже глава Николаевской ОВ Виталий Ким предупредил, что первые российские ракеты уже в воздушном пространстве Украины.

Добавлю, во время воздушной тревоги сработали силы ПВО в Николаевской, Львовской областях и Киеве.

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