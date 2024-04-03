Новая мобилизация в РФ: Кремлю пришлось реагировать на заявление Зеленского

В Кремле были вынуждены ответить на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия готовит на 1 июня дополнительную мобилизацию 300 тысяч своих военнослужащих.

Спикер диктатора Путина Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистским каналам заверил, что мобилизацию объявлять не будут.

"Это неправда", – сказал Песков, комментируя заявление президента Зеленского.

Однако, как известно, в Кремле очень часто скрывают свои планы и отрицают намерения, даже если это уже почти всем очевидно. Заметим, что накануне объявления мобилизации в РФ в сентябре 2022 года в РФ чуть ли не до последнего отрицали такую возможность.

Ранее в ГУР ответили, что в России в рамках скрытой мобилизации ежемесячно отправляют на войну против Украины около 20 000 человек. Также в России устраивают облавы на мигрантов, чтобы вручить им повестки и вербуют безработных.

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