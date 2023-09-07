Новая оборонная помощь от США: Маломуж оценил перспективы наступления ВСУ

Поставка высокоточных ракет ATACMS и истребителей F-16 будет иметь стратегическое значение.

Российские оккупанты дезориентированы операциями ВСУ, а новая оборонная помощь от США дает украинской армии хорошую перспективу для наступления.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

По его словам, враг не ориентируется, на какие модели действий готовы Вооруженные силы Украины.

"Это уже замысел командования, которое готовит такие операции, которые могут изменить стратегический расклад сил на поле боя... Здесь уже конкретику, я думаю, никто освещать не будет", — отметил он.

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В то же время Николай Маломуж отметил, что дополнительные ресурсы, которые получат ВСУ от Соединенных Штатов, дают основания для оптимизма. В этом контексте он отметил важность визита госсекретаря США Энтони Блинкена.

“Он [Блинкен] приехал не просто с политической поддержкой или даже денежной на 1 миллиард, а реальной поддержкой по поставке высокоточных ракет, возможно, ATACMS, в перспективе – F-16. То есть тех сил, которые будут иметь стратегическое значение для наступления. И это как раз такая хорошая перспектива", – подчеркнул генерал.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "МАЛОМУЖ: ВСУ должны освободить оккупированные территории в 2023 году! Когда и как упадет Крымский мост?"

Напомним, США в четверг, 7 сентября, объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 600 миллионов долларов. ТСН.ua опубликовал список вооружений.

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