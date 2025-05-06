Новая операция ВСУ на Курщине: эксперт рассказал, как это удалось

Курская операция / © ТСН.ua

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Силы обороны организовали новую операцию на Курщине . Они пользовались эффектом неожиданности.

Об этом в эфире "Radio NV" сказал Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ,

Эксперт заметил: когда Герасимов рапортовал Путину о том, что они полностью освободили Курскую территорию — это не соответствовало действительности. Но ВСУ отошли и они сняли большое количество сил и технику.

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«До 90 тысяч на относительно небольшом участке фронта их было. И их переместили на Харьковское, возможно, Покровское направление.

На кадрах можно увидеть, что перед мероприятием украинской бронированной техники там проезжают саперы, разминирующие российские минные поля.

«Что наиболее интересно — техника для разминирования не скоростная. Но она проехала и сделала все. Это значит, что поблизости не было операторов российских дронов. Для россиян это эффект неожиданности», – добавил Гетьман.

Ранее в ISW написали о том, что ВСУ пытаются изолировать российские подразделения вблизи Теткино и по всему Глушковскому району Курской области.