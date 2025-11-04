Новая партия Storm Shadow для Украины: эксперт назвал следующие цели для ударов

Ракета Storm Shadow / © Getty Images

Реклама

Новая партия дальнобойных ракет Storm Shadow открывает для ВСУ дополнительные возможности. Украинские военные смогут более эффективно усложнять тыловую логистику российской армии.

Об этом рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, сообщает «24 Канал».

Благодаря ракетам Storm Shadow украинские бойцы получают возможность более эффективно нарушать логистику противника. На передовой формируются так называемые «килзоны» — участки протяженностью около 20 км, где российские войска пытаются взять под контроль украинские пути снабжения. Бойцы отмечают, что ныне выход или вход на позиции стал даже опаснее, чем пребывание непосредственно на линии столкновения.

Реклама

«Мы видели кадры, как летают большие октокоптеры с провиантом, как наземные роботизированные комплексы эвакуируют бойцов. И то же мы стараемся делать с россиянами. Плюс наши дальнобойные удары. Уже постепенно российская армия точечно — это пока не массовое явление, — но начинает иметь перебои как раз из-за дефицита топлива«, — рассказал Жмайло.

Он обратил внимание, что украинские удары по тыловым объектам уже привели к дефициту более 20% горючего в России. 37% ее нефтеперерабатывающих мощностей сейчас не работают, а примерно 60 регионов РФ испытывают последствия нехватки топлива. Это соответственно начинает негативно влиять и на боеспособность вражеской армии.

«Осложнение тыловой логистики, уничтожение складов боеприпасов, командных пунктов и складов с горюче-смазочными материалами достаточно критично, как и места скопления личного состава», — отметил эксперт.

Он напомнил, что у Украины уже был подобный положительный опыт во время активного применения ракет ATACMS и Storm Shadow. В частности, во время операции на Курском направлении украинские силы удерживали плацдарм благодаря точечным ударам по логистическим маршрутам врага — тогда уничтожение штабов и складов обеспечивало стабильность позиций.

Реклама

Однако когда количество дальнобойных средств уменьшилось, россияне смогли перехватить инициативу, применив значительное численное преимущество, в том числе за счет северокорейских подразделений, поскольку, по словам экспертов, РФ не способна была ликвидировать украинский плацдарм собственными силами.

Таким образом, объем предоставленных Украине ракет будет оказывать непосредственное влияние на дальнейшее развитие ситуации на фронте: от замедления наступательных действий россиян до стабилизации линии обороны благодаря уничтожению враждебной логистики — ключевого элемента любых наступательных операций противника.

Напомним, накануне издание Bloomberg сообщило, что Украина недавно получила новую, неопределенную партию ракет Storm Shadow от Великобритании. Эти поставки должны обеспечить страну запасами в зимние месяцы на фоне усиления российских ударов. Сообщается, что это произошло после отказа президента США Дональда Трампа предоставить Киеву ракеты Tomahawk.