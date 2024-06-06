Новая полевая форма российских оккупантов неприятно удивила: фото

Одежда делает малозаметными вражеских солдат, как в окопе, так и на фоне "зеленки".

Российские оккупанты во время боевых действий в Украине летом начали использовать новую полевую форму, которая имеет хорошую маскировку.

Об этом сообщила украинская волонтер, контрактница ВСУ и общественный деятель Маруся Зверобой (Елена Самбул), опубликовав соответствующие фото на своей странице в Facebook.

Как можно убедиться, такая одежда делает малозаметными вражеских солдат, как в окопе, так и на фоне "зеленки", то есть лесополосы.

Новая полевая форма российских окупантов / Фото: волонтер Маруся Звиробий

Новая полевая форма российских окупантов / Фото: волонтер Маруся Звиробий

Новая полевая форма российских окупантов / Фото: волонтер Маруся Звиробий

Новая полевая форма российских окупантов / Фото: волонтер Маруся Звиробий

В комментариях предполагают, что помощь россиянам по созданию такого маскировочного "пикселя" оказывали китайские производители.

"А когда-то развивались быстрее них мы... Теперь только про*бываемся по всем фронтам", — написала в комментарии к фото Маруся Зверобой.

Напомним, с начала 2024 года РФ увеличила использование легких транспортных средств, таких как вездеходы и мотоциклы повышенной проходимости, для перевозки личного состава на передовую и атаки на украинские позиции, особенно в ночное время.

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