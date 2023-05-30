"Новая попытка наступления": эксперт спрогнозировал, что могут означать массированные атаки РФ Украины дронами

РФ в конце мая достигла пика своих усилий по проведению наземной операции.

Увеличение ракетно-дроновых атак против украинских городов и непосредственно против Киева может быть связано с подготовкой новой попытки наступления РФ. В то же время, майские атаки различными типами ракет и дронов могут преследовать комбинированные цели.

Такое мнение высказал директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в соцсетях.

По словам Бадрака, непосредственная задача атак — выявление слабых мест украинской противоракетно-противоитряной обороны.

"Обнаружение координат средств ПРО-ПВО и истощение самой системы ПРО-ПВО. Это очевидно. Но наряду с этим также может происходить прикрытие перегруппировки российских группировок и скрытая передислокация резервов", — написал эксперт.

Он отмечает, что РФ в конце мая достигла пика своих усилий по проведению наземной операции.

"Формальным признаком стало заявление о завладении городом Бахмут и начале ротации группировок, в частности замены ПИК "Вагнер" на части НДС и механизированных подразделений. С одной стороны, ракетно-дроновые атаки должны компенсировать отход истощенных подразделений, но ротация может также существенно усилить группировку врага, в том числе разрешить ему совершение наступательных действий на новых участках", — подчеркнул Бадрак.

Еще одной задачей достижения максимума ракетно-дроновых атак может быть подготовка проведения воздушной операции с массовым применением боевых самолетов, по оценкам ЦГАКР, до 50-60 единиц одновременно.

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"Целью воздушной операции после очередной ракетной и дроновой может быть подавление системы ПРО-ПВО и огневой поддержки новой наземной операции. Но очевидная неспособность противника преодолеть эшелонированную ПРО-ПВО Украины мотивирует его и к намерению выявить уровень прикрытия ключевых магистралей поставок вооружений и боеприпасов". обеспечение наступления Сил обороны Украины", — резюмирует эксперт.

Добавим, что в результате атаки беспилотниками на Киев в ночь на 30 мая пострадали четыре человека, от местных жителей поступило 50 сообщений о разрушении.

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