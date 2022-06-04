Новая посол США побывала в Бородянке и своими глазами увидела зверства оккупантов (фото)

Посол США Бриджит Бринк 4 июня посетила Бородянку в Киевской области, чтобы своими глазами увидеть зверства, совершенные во время жестокой войны России.
Вместе с Бринк в Бородянке побывала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
Об этом сообщило посольство США в Сети.
"Ответственные за военные преступления – включая непосредственных исполнителей и заказчиков – должны предстать перед судом", – отметили в дипведомстве.
"Кроме нашей непосредственной поддержки Офиса генерального прокурора Украины, Соединенные Штаты поддерживают международные расследования, чтобы привлечь к ответственности за зверства, совершенные в Украине", – добавили в посольстве.
Посол Бринк посетила Бородянку вместе с генпрокурором Украины Венедиктовой, чтобы своими глазами увидеть зверства,...Опубликовано US Embassy Kyiv Ukraine Суббота, 4 июня 2022 г.
Напомним, накануне Бринк заявила, что украинская сторона сама будет решать, на какое расстояние применять американские реактивные системы залпового огня HIMARS.
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