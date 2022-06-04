Новая посол США побывала в Бородянке и своими глазами увидела зверства оккупантов (фото)

Новая посол США побывала в Бородянке и своими глазами увидела зверства оккупантов (фото)

Посол США Бриджит Бринк 4 июня посетила Бородянку в Киевской области, чтобы своими глазами увидеть зверства, совершенные во время жестокой войны России.

Вместе с Бринк в Бородянке побывала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Об этом сообщило посольство США в Сети.

"Ответственные за военные преступления – включая непосредственных исполнителей и заказчиков – должны предстать перед судом", – отметили в дипведомстве.

Также читайте США в ОБСЕ заявили, что РФ воюет как во времена Средневековья

"Кроме нашей непосредственной поддержки Офиса генерального прокурора Украины, Соединенные Штаты поддерживают международные расследования, чтобы привлечь к ответственности за зверства, совершенные в Украине", – добавили в посольстве.

Посол Бринк посетила Бородянку вместе с генпрокурором Украины Венедиктовой, чтобы своими глазами увидеть зверства,... Опубликовано US Embassy Kyiv Ukraine Суббота, 4 июня 2022 г.

Напомним, накануне Бринк заявила, что украинская сторона сама будет решать, на какое расстояние применять американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

Тайны лендлиза: военный эксперт Антон Михненко рассказал об оружии Украины от США

Читайте также: