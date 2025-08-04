Противотанковая мина из «Шахеда»

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В Украине сразу в нескольких регионах были зафиксированы «Шахеды», которые под крыльями несли по две кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3. Это новая проблема для Украины.

Об этом написал военный специалист по системам РЭБ и связи, глава «Центра радиотехнологий» Сергей Бескрестнов, позывной «Флэш» в Telegram.

«К сожалению, у нас новая проблема. Сегодня сразу по нескольким регионам были зафиксированы Шахеды, которые под крыльями несли по две кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3. Эта мина имеет магнитный детонатор и реагирует на технику рядом», — сообщил специалист.

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«Флэш» отметил, что пока замысел противника не ясен, что они хотят миновать и зачем. Может, это теракты на дорогах общего пользования, а может попытка атаковать наше сельское хозяйство.

Противотанковая мина из «Шахеда»

«Я прошу всех обращать внимание на такие предметы и при обнаружении не подъезжать к ним машинами», — подчеркнул специалист по радиотехнологиям.

Ранее «Флэш» сообщил о новой угрозе для Украины: в России уже появились новые беспилотные ударные катера.